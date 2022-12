గిరిజనుల పట్ల బీజేపీ వైఖరి మారకుంటే ఆ పని చేస్తాం: మంత్రి సత్యవతిరాథోడ్ అల్టిమేటం

Telangana

పార్లమెంట్ వేదికగా గిరిజన రిజర్వేషన్ల అంశంపై కేంద్ర మంత్రి అర్జున్ ముండా చేసిన ప్రకటనపై తెలంగాణ రాష్ట్ర గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గిరిజన రిజర్వేషన్ల అంశం సుప్రీం కోర్టు పరిధిలో ఉన్నందున పెంచలేం అంటూ కేంద్రమంత్రి అర్జున్ ముండా చెప్పడంపై ఆమె అసహనం వ్యక్తం చేశారు. రోజుకో కొత్త సాకు చెప్తూ గిరిజన రిజర్వేషన్ల పెంపు చేయకుండా కేంద్రం తాత్సారం చేస్తోందని ఆమె మండిపడ్డారు.

Minister Satyavathi Rathore expressed deep anger over Union Minister Arjun Munda's statement on the issue of tribal reservations in Parliament. She gave an ultimatum to let the BJP attitude towards the tribals does not change.