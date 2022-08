ఎమ్మెల్సీ కవితకు మంత్రి తలసాని సంఘీభావం.. మేం దాడులు చేస్తే తట్టుకోలేరంటూ బీజేపీకి వార్నింగ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ వ్యవహారం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రకంపనలు రేపుతోంది. ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ లో సీఎం కేసీఆర్ కుమార్తె ఎమ్మెల్సీ కవితకు ప్రమేయం ఉందని బీజేపీ చేసిన ఆరోపణలతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాజకీయ రగడ కొనసాగుతోంది. ఎమ్మెల్సీ కవిత ఇంటిని ముట్టడించడానికి బీజేపీ శ్రేణులు ప్రయత్నం చేస్తూ, పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆందోళనలకు శ్రీకారం చుడితే, కవితకు మద్దతు తెలుపుతూ టిఆర్ఎస్ నాయకులు కవిత ఇంటికి చేరుకున్నారు. ఆమెకి తమ సంఘీభావాన్ని ప్రకటించి బిజెపి సర్కారు తీరుపై విరుచుకుపడుతున్నారు.

English summary

Minister Thalasani Srinivas Yadav expressed solidarity with MLC Kavitha in the background of BJP's attacks and agitations that Kavitha was involved in the Delhi liquor scam. talasani gave a warning to BJP ranks on reverse attacks..