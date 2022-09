మునుగోడుకు పరుగులు పెడుతున్న మంత్రులు; కేసీఆర్ కొత్త వ్యూహంలో ఫోకస్ దానిపైనే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నికకు సీఎం కేసీఆర్ భారీ స్కెచ్ రూపొందించిన విషయం తెలిసిందే. మునుగోడులో వందమంది మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎంపీలను, కార్పొరేషన్ చైర్మన్ లను రంగంలోకి దించి ఎన్నికల ప్రచారాన్ని నిర్వహించాలని సీఎం కేసీఆర్ నిర్ణయించారు. ఈ క్రమంలోనే అధికార పార్టీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు మునుగోడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు.

English summary

Telangana Ministers and MLAs who have been on munugode by poll are working to make progress. As part of KCR's new strategy, the development works in the constituency will be accelerated