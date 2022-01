ఎనుమాముల మార్కెట్ లో మిర్చి రైతుల కన్నెర్ర.. కాంటాలు ధ్వంసం; గిట్టుబాటు ధరకు డిమాండ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మిర్చి పంటకు గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వడం లేదని మిర్చి రైతులు కన్నెర్ర చేశారు. ఎనుమాముల మార్కెట్ వద్ద మిర్చి రైతులు ఆందోళన బాట పట్టారు. గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలని వారు మార్కెట్ యార్డ్ వద్ద ధర్నాకు దిగారు. ఎనుమాముల వ్యవసాయ మార్కెట్ కార్యాలయాన్ని గిట్టుబాటు ధర కోసం రైతులు ముట్టడించడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితి చోటు చేసుకుంది.

English summary

Mirchi farmers were smashed the weighing mechines in the Enumamula market .farmers done a protest in front of the market office demanded MSP on Chillies. As the situation became tense, the police rushed to the scene