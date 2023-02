వైఎస్ షర్మిల కేసీఆర్ కు తాను బూట్లు కొని పంపిస్తున్నానని, తనతో పాటు ఒక్క రోజైనా పాదయాత్ర చెయ్యాలని చేసిన వ్యాఖ్యలకు ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి కౌంటర్ ఇచ్చారు. షర్మిలకు వార్నింగ్ ఇచ్చారు.

వైయస్ షర్మిల ప్రజాప్రస్థానం పాదయాత్రను కొనసాగిస్తున్న నేపథ్యంలో ఆమె తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కు బూట్లు కొని తనతో పాటు పాదయాత్ర చేయాలని చేసిన వ్యాఖ్యలు బిఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలకు తీవ్ర ఆగ్రహం తెప్పిస్తున్నాయి. తాజాగా ఈ వ్యవహారంపై నర్సంపేట ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి వైయస్ షర్మిల ను టార్గెట్ చేసి విమర్శలు గుప్పించారు.

Narsampet MLA Peddi Sudarshan Reddy serious on the sharmila bought shoes for KCR. MLA Peddi Sudarshan Reddy gave a warning to Sharmila saying to be careful while speaking on kcr and also in padayatra.