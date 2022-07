గాంధీ వారసులపై గాడ్సే వారసుల వేధింపులు; బీజేపీ అనుబంధసంస్థగా ఈడీ: ఎమ్మెల్యే సీతక్క ఫైర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత్రి సోనియా గాంధీని ఈడీ విచారణ జరుపుతున్న నేపథ్యంలో తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు గాంధీభవన్లో సత్యాగ్రహ దీక్షకు దిగారు. ఈ దీక్షలో ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, డిపీసిసి కార్యవర్గం, మాజీ ఎంపీలు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, మాజీ ఎమ్మెల్సీలు, డిసిసి అధ్యక్షులు తదితరులు పాల్గొంటున్నారు. సోనియాగాంధీ విచారణ పూర్తయ్యేవరకు టీ కాంగ్రెస్ నేతలు దీక్షను కొనసాగించాలని నిర్ణయించారు. ఇక ఈ క్రమంలో దీక్ష చేస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు కేంద్రంలోని అధికార బీజేపీ పై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నారు.

During the Satyagraha deeksha of the Congress, MLA Seethakka slams that Godse's descendants are harassing the descendants of Gandhi and that ED has become an affiliate of BJP.