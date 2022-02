మేడారం జాతరకు వచ్చే భక్తులకు ఎమ్మెల్యే సీతక్క విజ్ఞప్తి; భక్తుల రద్దీతో కరోనా వ్యాప్తి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఆసియా ఖండంలోనే అతి పెద్దదైన మేడారం మహా జాతరకు సమయం సమీపిస్తున్న కొద్దీ మేడారం జనసంద్రాన్ని తలపించింది. ఇప్పటికే లక్షలాదిగా ప్రజలు మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మలను దర్శించుకోవడానికి వెళ్తున్న పరిస్థితి ఉంది. ఈ క్రమంలో మేడారంలో పారిశుద్ధ్యం పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఇదే సమయంలో మేడారంలో భక్తుల రద్దీ కారణంగా కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయని ఆందోళన కూడా వ్యక్తమవుతోంది.

English summary

MLA Seethakka appealed to the devotees coming to Medaram Jatara regarding sanitation. The medical health department has set up special medical camps as the corona is spreading with crowds of devotees.