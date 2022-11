పువ్వు + కారు = పుకారు; పాల్వాయి స్రవంతికి మద్దతుగా ఎమ్మెల్యే సీతక్క ఏమన్నారంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉపఎన్నికలో కీలకమైన పోలింగ్ కొనసాగుతున్న సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి పాల్వాయి స్రవంతి పై దుష్ప్రచారం జరుగుతుంది. పాల్వాయి స్రవంతి టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ ను కలిశారని, ఆమె డబ్బులకు అమ్ముడుపోయారని మార్ఫింగ్ చేసిన ఫోటోలతో జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు తప్పు పడుతున్నారు. కావాలని కాంగ్రెస్ పార్టీని మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో ఓడించాలని ఈ తరహా చర్యలకు పాల్పడుతున్నారని అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

munugode polling time there is a propaganda on plavai sravanthi with morphed photos as she met KCR. Responding to this, MLA Seethakka appealed through a video not to believe this and to win the woman power..