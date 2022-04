టీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్ హత్యలో ఎమ్మెల్యే శంకర్ నాయక్ హస్తం? పోలీసులు ఏం చెప్పారంటే!!

Telangana

మహబూబాద్ పట్టణంలో బాబు నాయక్ తండాకు చెందిన 8వ వార్డు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన కౌన్సిలర్ బానోతు రవి నాయక్ హత్య రాజకీయ రంగు పులుముకుంది. బానోతు రవి నాయక్ హత్య వెనుక ఎమ్మెల్యే శంకర్ నాయక్ హస్తముందని, ఎమ్మెల్యే శంకర్ నాయక్ తన అనుచరులతో రవి నాయక్ ను హత్య చేయించారని రవి నాయక్ కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు.

The family of slain Ravi Nayak family alleges that MLA Shankar Nayak was involved in the murder of Mahabubabad TRS councillor. Police say the land disputes were responsible for the killing.