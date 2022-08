వరంగల్ పశ్చిమ నియోజకవర్గంపై ఎమ్మెల్యే వినయ్ భాస్కర్ ఉడుంపట్టు..సర్వే నివేదికల్లోనూ సేఫ్; కారణమిదే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అప్పడే ఎన్నికల వేడి కనిపిస్తుంది. ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకులు వచ్చే ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇప్పటినుంచే వ్యూహాత్మకంగా పావులు కదుపుతున్నారు. అధికార పార్టీలో ఉన్న సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు, మళ్లీ టికెట్ కోసం ఇప్పటి నుంచే పడరాని పాట్లు పడుతున్నారు. నియోజకవర్గ ప్రజల నాడిని పట్టుకుని, వారి మద్దతుతో మళ్లీ అవకాశాన్ని చేజిక్కించుకోవాలని శతవిధాల ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇక ఈ కోవలోనే వరంగల్ పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే దాస్యం వినయ్ భాస్కర్ నియోజకవర్గంపై పట్టుకోసం రకరకాల కార్యక్రమాలతో ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్తున్నారు. సైలెంట్ గా తనదైన శైలిలో పని చేసుకుపోతున్నారు.

English summary

MLA Vinay Bhaskar is gaining a firm grip on Warangal West constituency. MLA is going to the public by organizing programs like Apartment Darshan, Adda Mulakat, Colony Darshan, Face to face with people, Walk and Talk with MLA etc.