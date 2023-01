ఎమ్మెల్యేల ఎరకేసు: బీఎల్ సంతోష్⁬, తుషార్ లకు సిట్ నోటీసులపై స్టే పొడిగింపు; ఎప్పటివరకంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారం దుమారం రేపిన విషయం తెలిసిందే. మునుగోడు ఉప ఎన్నిక సమయంలో రామచంద్ర భారతి, నందకుమార్, సింహయాజీ స్వామీజీలు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన పైలెట్ రోహిత్ రెడ్డి, బీరం హర్షవర్ధన్ రెడ్డి, రేగా కాంతారావు, గువ్వల బాలరాజులకు ఒక్కొక్కరికి 100 కోట్ల చొప్పున ఎర చూపి బిజెపి పార్టీలో చేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశారని పెద్ద ఎత్తున స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేసి మరీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారిని పట్టుకుంది.

English summary

The Telangana High Court has issued an order extending the stay on the SIT notices for another six weeks to BL Santosh and Tushar, who have given sit notices in MLAs Poaching case.