రాష్ట్రంలో కాదు ఢిల్లీలో ధర్నాలు చెయ్యండి: బీజేపీపై ఎమ్మెల్సీ పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి ధ్వజం

oi-Dr Veena Srinivas

టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి తెలంగాణ బిజెపి నేతలపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. బిజెపి ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ధాన్యం కొనుగోలు ఆపేది లేదని ఎమ్మెల్సీ పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. కావాలని బిజెపి ధాన్యం కొనుగోళ్లపై రాష్ట్రంలో అలజడి సృష్టిస్తుందని ఆయన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణాలో నిరంతరం ధాన్యం కొనుగోలు ప్రక్రియ కొనసాగుతుందని ఎమ్మెల్సీ పల్లా పేర్కొన్నారు. రైతులకు ఎప్పటికప్పుడు చెల్లింపులు కూడా చేస్తున్నామని ఎమ్మెల్సీ పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి వెల్లడించారు.

English summary

MLC Palla Rajeshwar Reddy fires on the BJP saying hold dharnas not in the state but in Delhi. Palla Rajeshwar Reddy said that the process of buying grain in Telangana will continue but the BJP will spread misinformation.