కన్న కూతుర్నే కడతేర్చిన కసాయి తల్లి, అమ్మమ్మలు; కారణం తెలిస్తే షాక్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలలో అభివృద్ధి చెందిన నేటి రోజులలో ఇంకా కుల వివక్ష వేళ్లూనుకుని ఉంది అన్నది అనేక ఘటనలతో వ్యక్తమవుతోంది. తాజాగా వేరే కులం వ్యక్తిని ప్రేమించింది అన్న కారణంతో 17 ఏళ్ల బాలికను పరువు కోసం తల్లి, అమ్మమ్మ కలిసి కడతేర్చిన దారుణ ఘటన వరంగల్ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.

English summary

A minor daughter was killed by her mother and grandmother in Warangal district for allegedly loving a non-caste young man. They admitted to killing for honor during a police investigation.