లిక్కర్ లేడీ.. నీకు భయమైతే నీ అయ్యను నాపై పోటీకి నిలబెట్టు: అరవింద్ సవాల్

బండి సంజయ్ ఐదో విడత పాదయాత్ర ముగింపు సభలో నిజామాబాద్ ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ కెసిఆర్ పై, కవిత పై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఎన్నికల రాకముందే టీఆర్ఎస్ పార్టీని పంపించేశారు అని ధర్మపురి అరవింద్ పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ జాగృతి ఇప్పుడు భారత జాగృతి అయిందని ఎద్దేవా చేసిన ఆయన టిఆర్ఎస్ పార్టీ తో కెసిఆర్ దేశమంతా తిరుగుతాడట, ఇక రాష్ట్రాన్ని కేటీఆర్ కు అప్పగిస్తాడట అంటూ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.

MP Dharmapuri Arvind challenged Kavitha if she is afraid to contest against him, Kavitha's father KCR should stand against her. MP Arvind targeted Kavitha and KCR at the closing meeting of the bandi sanjay 5th phase Padayatra.