మునుగోడులో ద్విముఖ పోరేనా? కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలతో కొత్త చర్చ!!

Telangana

Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నికల పోరులో ఆసక్తికర రాజకీయ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చోటుచేసుకున్న అంతర్గత పోరు మునుగోడు ఉపఎన్నిక సాక్షిగా బయటకు వస్తుంది. మునుగోడు ఉప ఎన్నికల సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు, భువనగిరి ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి వ్యవహార శైలి పార్టీ శ్రేణులకు పెద్ద తలనొప్పిగా తయారైంది. మునుగోడు ఎన్నికల బరిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోతుందని ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు నియోజకవర్గంలో కొత్త చర్చకు కారణంగా మారింది.

English summary

Komati Reddy Venkat Reddy comments that the Congress party will lose in Munugode have created a panic situtaion to the Congress party. This will lead to a new debate whether the two-faced war between trs and bjp will continue in the munugode by polls.