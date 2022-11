Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడులో చివరి రోజు ఎన్నికల ప్రచారం జోరుగా కొనసాగుతోంది. ఎన్నికల ప్రచారంలో పరిస్థితి హింసాత్మకంగా మారింది. ఈటల రాజేందర్ సభ నిర్వహిస్తుండగా ఒక్కసారిగా టిఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు దాడి చేయడంతో మునుగోడు మండలం పలివెలలో ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది. టిఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు దాడి చేయడంతో ఈటల రాజేందర్ వ్యక్తిగత సిబ్బంది, బిజెపి నేతలు గాయాల పాలయ్యారు. ఈటల రాజేందర్ గన్ మెన్ ఈ ఘటనలో గాయపడ్డారు.

English summary

In munugode by-election campaign, TRS ranks pelted stones on the convoy of etela rajender in Palivela and few people were injured. This created a tense situation there.