మునుగోడు ఉపపోరు: కాంట్రాక్ట్ పే అంటూ.. రాజగోపాల్ రెడ్డిపై వెలసిన షాకింగ్ పోస్టర్లు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నిక నేపథ్యంలో పొలిటికల్ హీట్ పీక్స్ కి చేరుకుంది. అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఒకరిని మించి ఒకరు పోటాపోటీగా ఎన్నికల ప్రచారాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఒకరి లోపాలను మరొకరు ఎత్తి చూపుతున్నారు. ఇక మునుగోడులో బలంగా ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ని టార్గెట్ చేసిన టిఆర్ఎస్ పార్టీ కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి కేవలం తనకు కేంద్రం ఇచ్చిన 18 వేల కోట్లు కాంట్రాక్టుల కోసమే పార్టీ మారారు అని పదేపదే టార్గెట్ చేస్తున్నారు.

English summary

BJP candidate Komati Reddy Rajagopal Reddy is being targeted by posting posters of contract pay of 18 thousand crores in Munugode by poll. Thousands of posters in Chandur have now become a topic of discussion.