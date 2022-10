మునుగోడు వార్: కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి, రేవంత్ రెడ్డితో సహా కాంగ్రెస్ స్టార్ క్యాంపెయినర్లు వీళ్ళే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో విజయం సాధించడం కోసం అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నీ ఎన్నికల ప్రచారంలో దూకుడు చూపిస్తున్నాయి. మునుగోడు ఉపఎన్నిక పోలింగ్ కు సమయం దగ్గర పడుతుండటంతో రాజకీయ పార్టీలన్నీ ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేశాయి. ఇప్పటికే బిజెపి రాష్ట్ర నేతలు, జాతీయ నేతలతో రెండు దశల ప్రచారానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇక టిఆర్ఎస్ పార్టీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలను రంగంలోకి దించి ప్రచారం సాగిస్తోంది. మునుగోడులో ప్రచార పర్వంలో దూకుడు పెంచడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ 38 మంది నేతల పేర్లతో స్టార్ క్యాంపెయినర్ ల జాబితాను ప్రకటించింది.

English summary

The Congress party has released a list of star campaigners with 38 leaders for the election campaign in Munugode by poll. Here is the list of Congress star campaigners including Komatireddy Venkatareddy and Revanth Reddy..