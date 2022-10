మునుగోడు వార్.. టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కూసుకుంట్లకు షాక్.. ప్రచారం అడ్డగింత, ఉద్రిక్తత!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నికల ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతలు ఒకరిని మించి ఒకరు ఎన్నికల ప్రచారంలో మాటల తూటాలను పేలుస్తున్నారు. ఇక టిఆర్ఎస్ పార్టీ తరపున అభ్యర్థిగా నిలిచిన కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి ఇంటింటికి తిరుగుతూ జోరుగా ప్రచారం సాగిస్తున్నారు. టిఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి నాంపల్లి లో ఎన్నికల ప్రచారాన్ని నిర్వహిస్తుండగా నేడు ఆయనకు ఊహించని షాక్ తగిలింది.

English summary

In Munugode, TRS candidate Kusukuntla Prabhakar Reddy got a shock. The Congress ranks protested during the election campaign being conducted in Nampally mandal to tell what development has been done. This caused tension