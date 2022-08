మునుగోడు ఉపఎన్నిక... టీఆర్ఎస్ మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి సామర్ధ్యానికి పరీక్ష; సక్సెస్ అవుతారా?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి తన ఎమ్మెల్యే పదవికి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేయడంతో మునుగోడు రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారాయి. మునుగోడు లో ఉప ఎన్నిక అనివార్యం కావడంతో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు మునుగోడు కైవసం చేసుకోవడం కోసం శతవిధాల ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి బిజెపి నుండి ఎన్నికల బరిలోకి దిగితే మునుగోడు లో బీజేపీ విజయం సాధిస్తుందని బీజేపీ శ్రేణులు ధీమాతో ఉంటే, స్థానికంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్న బలం నేపథ్యంలో మళ్లీ మునుగోడులో కాంగ్రెస్ పార్టీని విజయం సాధిస్తుందని కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారు. ఇక బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలకు చెక్ పెట్టి మునుగోడు ను టీఆర్ఎస్ ఖాతాలో వేసుకోవాలని టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తున్నారు.

English summary

There is a local discussion that the by-election is a test of the ability of the Minister Jagdish Reddy. There will be a debate that the results of the previous Huzur Nagar and Nagarjuna Sagar by-elections are behind TRS's confidence on the victory.