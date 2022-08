మునుగోడు టీఆర్ఎస్ లో మొదలైన పంచాయితీ.. కూసుకుంట్లపై వ్యతిరేకత .. టికెట్ ఇవ్వొద్దు అంటూ..

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్ రెడ్డి రాజీనామాతో మునుగోడులో రాజకీయ వేడి తారాస్థాయికి చేరుకుంది. ఇక టిఆర్ఎస్ పార్టీలో నల్గొండ జిల్లాలోని మునుగోడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఉప ఎన్నికలో పోటీ చేయడానికి పార్టీ టిక్కెట్ కోసం రేసు ప్రారంభమైంది. నువ్వా నేనా అంటూ టీఆర్ఎస్ నేతలు టికెట్ కోసం తలపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఉపఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అవకాశం వస్తుందనే ఆశతో చాలా మంది టీఆర్‌ఎస్ నేతలు గత కొద్ది రోజులుగా నియోజకవర్గంలో యాక్టివ్‌గా మారి ప్రజాక్షేత్రంలో తిరుగుతున్నారు. చకచకా పావులు కదుపుతున్నారు.

English summary

Panchayat started for ticket in TRS for munugodu. There will be opposition to Kusukuntla Prabhakar Reddy within his own party. The local TRS public representatives complained to Minister KTR that they should not accept Kusukuntla as candidate.