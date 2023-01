ఆదివాసీల అతిపెద్ద జాతర నాగోబా జాతర; హాజరుకానున్న కేంద్రమంత్రి; విశేషాలివే!!

Telangana

ఆదివాసీలు అత్యంత ఘనంగా జరుపుకునే నాగోబా జాతరకు వేళయింది. ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇంద్రవెల్లి మండలంలోని కేస్లాపూర్ గ్రామంలో నాగోబా జాతర శనివారం అర్ధరాత్రి నుండి ప్రారంభం కానుంది. ప్రతీ ఏడాది పుష్యమాస అమావాస్య రోజున అర్ధరాత్రి మెస్రం వంశీయుల మహా పూజలతో నాగోబా జాతర మొదలవుతుంది. ఈ వేడుకకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు.

Nagoba Jatara, the biggest fair of tribals, will start from today night 10pm. Union Minister Arjun Munda will attend this fair. There are many things related to the Nagoba jatara.