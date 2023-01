ఫ్లోరోసిస్ రక్కసిపై యుద్ధం చేసిన నల్గొండవాసి అంశాల స్వామి కన్నుమూత; కేటీఆర్ ట్వీట్!!

ఫ్లోరోసిస్ రక్కసిపై యుద్ధం చేసిన నల్గొండ వాసి అంశాల స్వామి కన్నుమూశారు. అనారోగ్య కారణాలతో ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు.

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

నల్గొండ జిల్లాలో ఫ్లోరోసిస్ రక్కసిపై యుద్ధం చేసిన, ఫ్లోరోసిస్ బాధ నుండి విముక్తి కల్పించాలని డిమాండ్ చేసి, గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు నల్గొండ ఫ్లోరోసిస్ సమస్యను తెలియజేసిన అంశాల స్వామి కన్నుమూశారు. అనారోగ్య కారణాలతో ఆయన ఈ రోజు తుదిశ్వాస విడిచారు.

English summary

Nalgonda local amshala Swamy, who fought against fluorosis, passed away. He passed away due to ill health. Residents of Nalgonda remember Swamy's struggle to make the fluoride problem of Nalgonda to resolve. ktr tweeted on amshala swamy.