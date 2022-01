నియామకాల్లో నిర్లక్ష్యం?గ్రూప్ సర్వీస్ ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ వెంటనే విడుదల చేయాలన్న బండి సంజయ్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణలో ఉద్యోగాల భర్తీ అంశంలో ప్రభుత్వం మొండిగా వ్యవహరిస్తోందని బీజేపి ధ్వజమెత్తింది. వివిధ శాఖల్లో అనేక పోస్టులు పెండింగ్ లో ఉన్నాయని, సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు ఎందుకు సకాలంలో ఉద్యోగ ప్రకటనలు చేయడం లేదని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, ఎంపీ బండి సంజయ్ కుమార్ సూటిగా ప్రశ్నించారు. ఏకంగా పది సంవత్సరాల పాటు ఉద్యోగ నయామకాలు లేవంటే నిరుద్యోగుల జీవితాలతో చెలగాటం ఆడుకున్నట్టేనని మండి పడ్డారు సంజయ్. ప్రభుత్వానికి నిరుద్యోగుల పట్ల చిత్తశుద్ది ఉంటే వివిధ శాఖల్లో ఉన్న భర్తీలను పూర్తి చేయాలని బండి సంజయ్ డిమాండ్ చేసారు.

English summary

The BJP has flagged that the government is adamant on the issue of job replacement in Telangana. BJP state president and MP Bandi Sanjay Kumar directly questioned why CM Chandrasekhar Rao was not making timely job advertisements as many posts were pending in various departments.