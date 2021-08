సజ్జనార్ కు కొత్త టెన్షన్ ? దిశా నిందితుల ఎన్ కౌంటర్ పై సిర్పూర్కర్ కమీషన్ విచారణపై హాట్ డిబేట్ !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఎన్ కౌంటర్ స్పెషలిస్ట్ గా పేరు తెచ్చుకున్న సజ్జనార్ ఇప్పుడు చిక్కుల్లో పడుతున్నారా ? దిశా నిందితుల ఎన్కౌంటర్ విషయంలో సుప్రీంకోర్టు ఏర్పాటు చేసిన సిర్పూర్కర్ కమిషన్ విచారణ కొనసాగుతున్న సమయంలో సడన్ గా సజ్జనార్ వంటి డైనమిక్ ఆఫీసర్ ను ఆర్టీసీకి బదిలీ చేయడం వెనుక ఆంతర్యం అదేనా? దిశా నిందితుల ఎన్ కౌంటర్ పై సిర్పూర్ కమిషన్ విచారణతో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అన్న అనుమానం ఇప్పుడు పోలీసులను వేధిస్తోందా ? సిర్పూర్కర్ కమీషన్ సుప్రీం కు ఇచ్చే నివేదిక సజ్జనార్ భవిష్యత్ మారుస్తుందా ? అన్న చర్చ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జోరుగా సాగుతోంది

తెలంగాణాను వదిలిపెట్టని ఏపీ, కృష్ణా రివర్ బోర్డుకు షాకింగ్ లేఖ, నదీ జలాల పంపిణీపై ట్విస్ట్ !!

English summary

Sajjanar, who is known as an Encounter Specialist, now in trouble. there any motive behind the sudden transfer of a dynamic officer like Sajjanar to the RTC during the ongoing Sirpurkar Commission inquiry set up by the Supreme Court in the Disha accused encounter case. The report of the Sirpurkar Commission to the Supreme Court change the future of Sajjanar.That debate is going on loudly in the state of Telangana.