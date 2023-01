ఇండియా-న్యూజిలాండ్ మ్యాచ్ తప్ప కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ సభను ఎవరూ పట్టించుకోలేదు: బండి సంజయ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఖమ్మం జిల్లాలో నిర్వహించిన బీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ సభపై బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఇండియా- న్యూజిలాండ్ మ్యాచ్ తప్ప నిన్న బీఆర్ఎస్ సభను ఎవరు పట్టించుకోలేదని బండి సంజయ్ వ్యాఖ్యానించారు. కెసిఆర్ సభకు వచ్చిన జనాలు, నేతలు ఎవరు మనస్ఫూర్తిగా పాల్గొనలేదని, బెదిరించి సభను సక్సెస్ చేయాలని చూశారంటూ బండి సంజయ్ ఆరోపించారు.

English summary

Bandi Sanjay made a sensational comment about the KCR BRS meeting. Bandi Sanjay said that nobody has shown interest in brs meeting except for the India-Newzealand match.