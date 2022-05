హైదరాబాద్ లో ఓమిక్రాన్ బిఏ4 కలకలం; దేశంలోనే మొదటి కేసు; జీనోమ్ కన్సార్టియం వెల్లడి!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాదులో ఓమిక్రాన్ సబ్ వేరియంట్ బిఏ4 వెలుగు చూసింది. భారతదేశంలోని బిఏ4 ఓమిక్రాన్ వేరియంట్ యొక్క మొదటి ధృవీకరించబడిన కేసు హైదరాబాద్ నుండి నివేదించబడింది. కరోనా మహమ్మారి కి సంబంధించి కొత్త వైవిధ్యాలను గుర్తించడానికి పని చేస్తున్న జన్యు ప్రయోగశాలల సమూహం అయిన ఇండియన్ SARS-CoV-2 జెనోమిక్స్ కన్సార్టియం (INSACOG) భారతీయ కోవిడ్ పాజిటివ్ రోగుల నుండి సేకరించిన నమూనాలను పరిశీలిస్తోంది.

ఈ క్రమంలో మే 9న హైదరాబాద్‌లోని కోవిడ్ పాజిటివ్ వ్యక్తి యొక్క నమూనా నుండి బిఏ4 ఓమిక్రాన్ వేరియంట్‌ను జన్యు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. దీనిని మే 9న సేకరించారు. ఇక ఈ విషయాన్ని గురువారం రోజు కన్సార్టియం వెల్లడించింది. దేశంలోని మరిన్ని నగరాలలో ఈ వేరియంట్ కేసులు నమోదు అయ్యే అవకాశం ఉందని భారత వైద్య పరిశోధన శాస్త్రవేత్త ఒకరు అభిప్రాయపడ్డారు. జనవరి నుండి, ఓమిక్రాన్ యొక్క బిఏ4 మరియు బిఏ5 వేరియంట్‌లు దక్షిణాఫ్రికాలో ఐదవ కోవిడ్ వేవ్‌తో సంబంధం కలిగి కేసులను నమోదు చేస్తున్నాయి.

యూఎస్ మరియు ఐరోపాలో అంటు వ్యాధులను వ్యాపింప చేస్తున్నాయి. అయితే భారతదేశంలో మాత్రం ఓమిక్రాన్ యొక్క బిఏ4 వేరియంట్ భారతదేశంలో నివేదించబడటం ఇదే మొదటిసారి.మే 12న, యూరోపియన్ సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ (ECDPC), మహమ్మారికి వ్యతిరేకంగా యూరప్ యొక్క రక్షణను బలోపేతం చేస్తుంది. ఓమిక్రాన్ బిఏ4 మరియు బిఏ5 వేరియంట్‌లను వేరియంట్ ఆఫ్ కన్సర్న్ (VoC)గా ప్రకటించింది.

ఓమిక్రాన్ యొక్క బిఏ4 మరియు బిఏ5 వేరియంట్‌లను మొదటగా దక్షిణాఫ్రికాలో జనవరి మరియు ఫిబ్రవరిలో నివేదించారు. అప్పటి నుండి, దక్షిణాఫ్రికా, యుఎస్, యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ మరియు యూరప్‌లోని జర్మనీ, డెన్మార్క్ మొదలైన దేశాలలో కోవిడ్ కేసుల ఉప్పెన ఈ రెండు వేరియంట్‌ల వల్ల కొనసాగుతుంది.

పరిశోధనా సంస్థల నుండి వచ్చిన నివేదికల ఆధారంగా, బిఏ4 మరియు బిఏ5 ఉప-వేరియంట్‌లు ఒమిక్రాన్ యొక్క అసలు వెర్షన్ నుండి చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి. దీని కారణంగా అవి మునుపటి ఇన్‌ఫెక్షన్ నుండి ఉత్పన్నమయ్యే రోగనిరోధక శక్తిని తప్పించుకునే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అయితే ఓమిక్రాన్ వేరియంట్ కంటే ఓమిక్రాన్ బిఏ4 ప్రమాదకరం కాదని, కానీ దీని వ్యాప్తి అధికంగా ఉంటుందని డబ్ల్యూహెచ్వో సాంకేతిక విభాగం చీఫ్ మారియా వాన్ కెర్ఖోవ్ పేర్కొన్నారు.

English summary

Omicron BA4 has caused a stir in Hyderabad. The first case of Omicron BA4 in the country was registered in Hyderabad, according to the Genome Consortium.