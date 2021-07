తెలంగాణాలో పాదయాత్రల సీజన్.. బండి సంజయ్, రేవంత్ కు పోటీగా వైఎస్ షర్మిల పాదయాత్ర, తగ్గేలా లేరుగా!!

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీపై సమర శంఖం పూరించడానికి, ప్రజా సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకొని, ప్రజల అభిమానాన్ని పొందడానికి ప్రతిపక్ష పార్టీలు రంగంలోకి దిగుతున్నాయి. పాదయాత్రల పేరుతో ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్లడానికి శ్రీకారం చుడుతున్నాయి . ఇప్పటికే బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి పాదయాత్ర చేస్తామని ప్రకటించగా తాజాగా వైయస్ షర్మిల వైయస్సార్సీపి పార్టీ ప్రకటించడంతో పాటుగా 100 రోజుల్లో తాను పాదయాత్ర మొదలు పెడతానని వెల్లడించారు. దీంతో ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పాదయాత్రలో సీజన్ మొదలైనట్లుగా కనిపిస్తుంది.

Opposition parties are entering the fray of padayatras to know the public issues directly and to win the people's hearts. They are preparing to go to ground level in the name of padayatras. Already, BJP state president Bandi Sanjay and Telangana Congress state president Revanth Reddy have announced that they will start the padayatra, and now YS Sharmila also announced her padayatra with in 100 days .With this, it seems that the season has started in the state of Telangana.