హెచ్ఐసీసీ వేదికగా నరేంద్ర మోడీ-ఇవాంకా ట్రంప్ భేటీ: కాసేపట్లో జీఈఎస్ ప్రారంభం

Global Entrepreneurship Summit : Ivanka Trump reached HICC, Video

హైదరాబాద్: హెచ్ఐసిసిలో గ్లోబల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూయర్‌షిప్ సమ్మిట్‌ను ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్, ఇవాంకా ట్రంప్ మంగళవారం ప్రారంభిస్తారు. అంతకుముందు, మోడీ, ఇవాంకాలు వేర్వేరుగా ప్రాంగణానికి చేరుకున్నారు. కాసేపు ఇద్దరు భేటీ అయ్యారు. ఇరుదేశాల విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధులు ఈ భేటీలో పాల్గొన్నారు. ద్వైపాక్షిక అంశాలపై చర్చించారు.

మియాపూర్ రైల్వే స్టేషన్లో మెట్రోను ప్రారంభించిన అనంతరం మోడీ హెలికాప్టర్‌లో వచ్చారు. ట్రైడెంట్ హోటల్ నుంచి ఇవాంకా బృందం చేరుకుంది. అమెరికా శ్వేతసౌధం సలహాదారు హోదాలో ఇవాంకా వచ్చారు. మహిళలకు అవకాశాలు పెంచడంపై ఇవాంకా మాట్లాడుతారు. మూడు రోజుల పాటు హెచ్ఐసీసీ సదస్సు ఉంటుంది. ఈ సదస్సులో పలువురు ప్రముఖులు ప్రసంగిస్తారు.

#GES2017 inaugural session starts with an #IncredibleIndia video showcasing the cultural diversity of India pic.twitter.com/BOvxLL9i30 — Min IT, Telangana (@MinIT_Telangana) November 28, 2017

