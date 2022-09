మావోయిస్టుల తలలకు లక్షల వెల.. పోలీసుల పోస్టర్లతో డేంజర్ జోన్ లో మావోయిస్టులు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మావోయిస్టులకు చెక్ పెట్టడానికి పోలీసులు కొత్త వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తున్నారా? మావోయిస్టులను పట్టిస్తే 5 లక్షల నుంచి 20 లక్షల రూపాయల వరకు నగదు బహుమతి ఇస్తామని పోలీసులు చేస్తున్న ప్రకటనలతో మావోయిస్టుల కొత్త కష్టాలలో పడుతున్నారా? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మావోయిస్టులు ఊరికే లేకుండా చేయడం కోసం పోలీసులు ఎంచుకున్న ఈ కొత్త విధానం వారికి సత్ఫలితాలను ఇస్తుందా? అన్నది ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆసక్తికర చర్చకు కారణంగా మారింది.

English summary

Joint Warangal District Police has announced a bounty of 5 lakhs to 20lakhs on the heads of Maoists. With the posters of the police, it appears that the Maoists are in the danger zone.