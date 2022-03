చిన్నజీయర్ స్వామిపై అట్రాసిటీకేసు పెట్టాలంటూ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు; మండిపడిన సీపీఐ నారాయణ, అశ్వనీదత్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

గిరిజన ఆరాధ్యదైవాలైన సమ్మక్క సారలమ్మలపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన చిన్న జీయర్ స్వామిపై తెలంగాణ ఆదివాసీ గిరిజన సంక్షేమ సంఘాలు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నాయి. చిన్న జీయర్ స్వామి తాను చేసిన వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకోవాలని, ఆదివాసీ గిరిజనులకు క్షమాపణ చెప్పాలని పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్ చేస్తున్నారు. లేదంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యమం చేపడతామని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇప్పటికే దిష్టి బొమ్మల దహనాలు, చిన్న జీయర్ ఫొటోకు చెప్పుల దండలు వేసి తమ నిరసన తెలియజేస్తున్నారు.

English summary

The tribals had lodged a complaint with the Bhadradri Kottagudem District Dummugudem Police Station seeking an atrocity case against Chinnajeeyar Swamy. CPI Narayana and Ashwanidutt were angry over the remarks made by Chinna Jeeyar