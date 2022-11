మునుగోడు ఓటరు ఎటు వైపు? అన్ని రాజకీయ పార్టీల్లోనూ అంతర్మధనం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉపఎన్నిక ప్రచారం తుది ఘట్టానికి చేరుకుంది. నేటితో మునుగోడు ఉపఎన్నిక ప్రచారానికి తెరపడనుండడంతో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఓటరు నాడి అర్థం కాక అంతర్మధనం లో పడ్డాయి. ఉప ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రధాన పార్టీలన్నింటికీ జై కొట్టిన ఓటర్లు అన్ని పార్టీలు నిర్వహించిన ర్యాలీలు, బహిరంగ సభలు, ఆత్మీయ సమ్మేళనాలు ఇలా ప్రతిదానిలోనూ పాలుపంచుకున్నారు. మునుగోడు ఓటర్లు తమ వద్దకు ఓటు కోసం వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర తమ తమ ప్రాంతాలకు ఏంకావాలో చెప్పి వాటికి సంబంధించిన హామీలు తీసుకున్నారు. ఏ పార్టీ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నట్టు మునుగోడు ఓటర్ నాడి కనిపించలేదు. దీంతో అన్ని రాజకీయ పార్టీలలో ఓటర్లు ఏ పార్టీ కొంప ముంచుతారు అన్నది అర్థం కావడం లేదు.

English summary

The Munugode election campaign will end today. Due to this, it was not clear which side the voter's heart was on, and infighting started in all the parties.