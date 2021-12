నీ ఫాంహౌస్ ముందు నిలబడి నీతప్పు చూపించకూడదా? కేసీఆర్, నీ శేషజీవితం చర్లపల్లి జైల్లోనే: పొన్నాల లక్ష్మయ్య

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రతిపక్ష పార్టీలపై అణచివేతకు పాల్పడుతున్న కెసిఆర్ ప్రభుత్వ తీరుపై, సీఎం కేసీఆర్ ద్వంద విధానాలపై మాజీ టీపిసిసి అధ్యక్షులు పొన్నాల లక్ష్మయ్య తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఇదే సమయంలో బిజెపిపైన కూడా ఆయన విరుచుకుపడ్డారు. రైతుల విషయంలో రెండు ప్రభుత్వాలు అన్యాయం చేస్తున్నాయని ధ్వజమెత్తారు పొన్నాల లక్ష్మయ్య.

English summary

KCR cultivating paddy at the farmhouse, but farmers are not to do paddy farming? Former minister Ponnala Lakshmaiah asked. Ponnala Lakshmaiah was outraged KCR, that the rest of your life was in Charlapalli jail.