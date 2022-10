అక్టోబర్ 11న హైదరాబాద్ రానున్న ప్రధాని మోడీ.. కారణం ఇదే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

భారత దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఈనెల 11వ తేదీన హైదరాబాద్ కు రానున్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అక్టోబర్ 11న హైదరాబాద్‌లో యూఎన్ వరల్డ్ జియోస్పేషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాంగ్రెస్ (UNWGIC)ని ప్రారంభించనున్నారు. ఇక్కడ భారతదేశం ఇటీవలి సంవత్సరాలలో ఈ రంగంలో సాధించిన పురోగతిని ప్రదర్శించనున్నారు. సమీకృత జియోస్పేషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్‌మెంట్, దాని సామర్థ్యాల అభివృద్ధి మరియు పటిష్టతకు సంబంధించిన సమస్యలను చర్చించడానికి 115 దేశాల నుండి 550 మంది ప్రతినిధులు ఐదు రోజుల సదస్సుకు హాజరవుతారు.

English summary

Indian Prime Minister Narendra Modi will come to Hyderabad on 11th of this month. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the UN World Geospatial Information Congress (UNWGIC) in Hyderabad on October 11