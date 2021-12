తెలంగాణాలో మూసివేత దిశగా ప్రైవేట్ కాలేజీలు; గత ఏడేళ్ళలో మూతపడిన ప్రైవేట్ కాలేజీలెన్నో తెలిస్తే షాక్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుండి విభజన జరిగిన తరువాత ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన నాటి నుండి నేటి వరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యా వ్యవస్థ పరిస్థితి గందరగోళంలో పడింది. గత ఏడు సంవత్సరాలలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెద్ద సంఖ్యలో ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలతో పాటుగా, ఇతర ప్రొఫెషనల్, డిగ్రీ, జూనియర్ కళాశాలలు మూతపడిన పరిస్థితి నెలకొంది. ఉన్నత విద్యా ప్రమాణాలతో విద్యా వ్యవస్థ దూసుకుపోతుంది అని భావించిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చాలా కళాశాలలు నడపలేక మూతపడడం వెనుక అనేక కారణాలున్నాయి.

The number of private colleges in the state of Telangana is declining every year. In the last seven years, a total of 2314 private colleges for engineering, pharmacy, MCA and MBA courses, degreeea and junior colleges have been closed.