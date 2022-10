పశ్చిమబెంగాల్ యువతులతో వ్యభిచారం.. గుట్టు రట్టు చేసిన వరంగల్ పోలీసులు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హన్మకొండలో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా వ్యభిచారం నిర్వహిస్తున్న ఓ వ్యభిచార గృహంపై దాడి చేసిన టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేశారు. హన్మకొండ లోని రెడ్డి కాలనీలో వ్యభిచారం నడుస్తుందని సమాచారంతో దాడి చేసిన పోలీసులు పశ్చిమ బెంగాల్ కు చెందిన యువతులను, ఇద్దరు విటులను, వ్యభిచార గృహ నిర్వాహకులను అరెస్ట్ చేశారు.

English summary

Warangal police have busted a gang that was engaging in prostitution with young women of West Bengal. A brothel house was raided in Reddy Colony, Hanmakonda and three arrested.