కల్లాల దగ్గర రేవంత్ రెడ్డికి బండి సంజయ్ కు పట్టిన గతే; కాంగ్రెస్, బీజేపీలపై పీయూసీ చైర్మన్ జీవన్ రెడ్డి ఫైర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే, పీయూసీ చైర్మన్ జీవన్ రెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి ని, బండి సంజయ్ ను టార్గెట్ చేస్తూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. కల్లాల వద్దకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటూ రైతుల వద్దకు నేరుగా వెళ్లి వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకుని, ధాన్యం కొనుగోలు పై ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురావాలని ముందుకు వెళుతున్న రేవంత్ రెడ్డి పై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. దేశద్రోహులు దళారులు ధర్నాలు చేస్తే కేంద్రం వ్యవసాయ చట్టాలను వెనక్కి తీసుకుందా అంటూ ప్రశ్నించారు. ధాన్యం కొనుగోలు పై బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలకు దమ్ముంటే ఢిల్లీలో ధర్నాలు చేయాలని సవాల్ విసిరారు.

టీఆర్ఎస్ ధర్నాతోనే కేంద్రం సాగు చట్టాలను రద్దు చేసింది .. ఎర్రబెల్లి సెన్సేషన్, మరీ ఇలా చెప్తే నమ్మొద్దా?

English summary

UC chairman Jeevan Reddy said that Revanth Reddy also face the problem which was faced by bandi Sanjay in joint nalgonda district visit. Jeevan reddy demands Congress and BJP should hold dharnas in Delhi to buy paddy.