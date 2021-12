ఈ పురోహితుడు మాకొద్దు బాబోయ్ అంటూ ఓ గ్రామం తీర్మానం; అయ్యగారి డిమాండ్స్ చూస్తే అవాక్కవ్వాల్సిందే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మన ఇళ్లల్లో శుభకార్యాలు అయినా, అశుభ కార్యాలు అయినా నిర్వహించడంలో పురోహితుడికి ప్రధానమైన పాత్ర ఉంటుంది. పౌరహిత్యం మీద జీవనం సాగించే పురోహితులకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా అగ్రతాంబూలం ఉంటుంది. పూజలు, వ్రతాలు, నోములు, పెళ్లిళ్లు ఇలా ఏది చేయాలన్నా పురోహితులు వచ్చి చేయాల్సిందే. అలా అందరి క్షేమాన్ని కోరే పురోహితులంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవం ఉంటుంది. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సిద్దిపేట జిల్లా నారాయణపేట మండలం బంజేరుపల్లిలో మాత్రం ఈ పురోహితుడు మాకొద్దు బాబోయ్ అంటున్నారు ప్రజలు. అసలు ఇంతకీ ఆ పురోహితుడు ఏం చేశాడు? ఎందుకు ప్రజలు ఇంతగా అతడ్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు అంటే అందుకు పెద్ద కథాకమామీషునే ఉంది.

English summary

The villagers of Banjerupalli in Siddipet district have unanimously decided in the case of a harassing priest who said that he would not do any good occasions if he was not given enough money. The gram sabha decided that no one should call him.