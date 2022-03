దేశ శాసనవ్యవస్థలో ఇవాళ బ్లాక్ డే; కేసీఆర్ కు భవిష్యత్లో ఇదే అవమానం: రఘునందన్ రావు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బీజేపీ ఎమ్మెల్యేల సస్పెన్షన్ విషయంలో హైకోర్టు సూచనల మేరకు స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి ని కలిసి శాసనసభ సమావేశాలకు తమకు అనుమతి ఇవ్వాలని కోరిన బీజేపీ ఎమ్మెల్యేల అభ్యర్థనను స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాస రెడ్డి తిరస్కరించారు. దీనిపై బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

MLA Raghunandan Rao said that today is a black day in the country's legislature. Raghunandan Rao revealed that a similar humiliation will happen to KCR in the future.