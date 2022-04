సీఎం కేసీఆర్ రైతుద్రోహి అన్న టికాయత్..టీఆర్ఎస్ దీక్షలో పాల్గొనటం వెనుక మతలబు అదేనా?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కేంద్రంలోని బిజెపి సర్కార్ పై పోరాటాన్ని తీవ్రతరం చేశారు. ఢిల్లీ కేంద్రంగా సీఎం హోదాలో కేంద్ర సర్కార్ కు వ్యతిరేకంగా దీక్ష చేపట్టారు. ఇక ఈ దీక్షలో భారతీయ కిసాన్ యూనియన్ నాయకుడు (బికెయు) రాకేష్ టికాయత్ పాల్గొనడం ఆసక్తికర పరిణామం గా చెప్పాలి. గతంలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చినప్పుడు కెసిఆర్ ను రైతు ద్రోహిగా అభివర్ణించిన రాకేష్ టికాయత్ ఇప్పుడు అదే కెసిఆర్ తో కలిసి ఢిల్లీ వేదికగా సోమవారం నాడు సాగనున్న దీక్షలో పాల్గొంటున్నారు. ఇప్పుడు ఈ వ్యవహారం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

English summary

Rakesh Tikait, a farmer's union leader, slams previously CM KCR is a farmer traitor. at present Rakesh tikait will participate in the KCR farmer initiation in Delhi. Rakesh Tikayat says that he is participating in the initiation undertaken by KCR for the welfare of the farmers.