Ram gopal varma: వరంగల్ సీక్రెట్ టూర్, ఎల్బీ కళాశాల విజిట్ వెనుక .. కొండా మురళి బయోపిక్ !!

వివాదాస్పద దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ మరో కొత్త వివాదానికి తెర తీయబోతున్నట్లు తాజా పరిణామాలు చెబుతున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో వర్మ చేస్తున్న పోస్టులే కాకుండా, ఇటీవల కాలంలో రాంగోపాల్ వర్మ చేస్తున్న ఇంటర్వ్యూలు కూడా హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఏది మంచి ఏది చెడు అనే విషయాన్ని పక్కన పెడితే, రాంగోపాల్ వర్మ తాను చెప్పదలుచుకున్న విషయాన్ని ఎలాంటి సంశయం లేకుండా నిర్మొహమాటంగా చెప్పేస్తుంటారు. ఇక అలాంటి రాంగోపాల్ వర్మ ఏం చేసినా సంచలనం అనే చెప్పాలి. ఇక తాజాగా రాంగోపాల్ వర్మ మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఓ సినిమా కోసం రాంగోపాల్ వర్మ వరంగల్ జిల్లా లో సీక్రెట్ గా పర్యటిస్తున్నారు.

Rangopal Varma is going to shoot a biopic of former MLC Konda Murali. Varma is secretly touring in Warangal for the Konda Murali biopic. RGV went to LB college and talked to the faculty there for the biopic.