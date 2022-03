ఎంజీఎం ఆస్పత్రిలో రోగి కాలివేళ్ళు, చేతులవేళ్ళు కొరికిన ఎలుకలు; ప్రభుత్వం సీరియస్, విచారణకు ఆదేశం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్ ఎంజీఎం ఆస్పత్రిలో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఎంజీఎం ఆస్పత్రిలో ఐసీయూలో ఉన్న శ్రీనివాస్ అనే పేషెంట్ కాళ్లు, చేతులను ఎలుకలు కొరికిన ఘటన రోగులను భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తుంది. ఉత్తర తెలంగాణలో అతిపెద్ద ఆసుపత్రి అయిన ఎంజీఎంలో జరిగిన సంఘటనపై ప్రభుత్వం సీరియస్ అయింది. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తుకు ఆదేశించింది.

English summary

Srinivas, a patient in the ICU of Warangal MGM Hospital, was bitten on the legs and arms by rats. The government took the incident at the MGM seriously. Ordered an inquiry into the incident.