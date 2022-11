అతి తక్కువ ఖర్చుతో రెడీమేడ్ ఇల్లు.. ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లవచ్చు.. ఓ లుక్కెయ్యండి!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

చాలామంది సొంత ఇల్లు కట్టుకోవాలి అని కలలు కంటూ ఉంటారు. కానీ అందుకు తగిన విధంగా వారి వద్ద ఆర్థిక వనరులు లేక రక రకాలుగా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో సొంత ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే విపరీతమైన ఖర్చుతో కూడుకున్న పని. విపరీతంగా పెరిగిన సిమెంట్, ఐరన్, ఇసుక ధరలతో సామాన్యులు ఇంటిని కట్టుకోలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ఇక అటువంటి వారికి ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లగల , రెడీమేడ్ ఇల్లు ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయని అతి తక్కువ ఖర్చుతో వీటిని నిర్మించుకోవడానికి వీలవుతుందని చెబుతున్నారు. ఇక ఇటువంటి రెడీమేడ్ ఇళ్లను పకడ్బందీగా తయారు చేస్తున్న ఎన్నో సంస్థలు ఉన్నాయని కూడా చెబుతున్నారు.

English summary

A resident of Warangal district bought a ready-made house at a very low cost. It is said that a ready-made house that can be taken anywhere can be set up at a very low cost.