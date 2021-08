ప్రధాని మోడీ, తెలంగాణా సీఎం కేసీఆర్ ఇద్దరూ రైతు వ్యతిరేకులే : టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి ధ్వజం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కేంద్రం తీసుకువచ్చిన వ్యవసాయ చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తూ దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ వద్ద రైతులు ఆందోళన కొనసాగుతూనే ఉంది. కిసాన్ సంసద్ పేరుతో రైతుల పార్లమెంటును నిర్వహిస్తూ పార్లమెంటు సమావేశాల సందర్భంగా నిరసన తెలియజేస్తున్న రైతులు వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇక వీరి పోరాటానికి మద్దతుగా ఈరోజు జంతర్ మంతర్ వద్ద ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకులు కేంద్రాన్ని నూతన వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న టిపిసిసి చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి కేంద్రంపై విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

TPCC president Revanth Reddy said that both Prime Minister Modi and Telangana CM KCR were anti-farmers. Telangana PCC president Revanth Reddy, outraged on Prime Minister Narendra Modi and Telangana CM KCR. Revanth reddy expressed support for the farmers under the slogan 'Save Farmers Save India', . He criticized Prime Minister Narendra Modi for trying to quell the unrest by imposing treason and treason laws on agitating farmers.