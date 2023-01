ఫ్రస్ట్రేషన్ లో రేవంత్ రెడ్డి: టీపీసీసీ చీఫ్ గా రాజీనామా చేస్తాననటం వెనుక బలమైన కారణాలే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టీపిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి ఫుల్ ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉన్నాడా ? తాను టీ పిసిసి అధ్యక్ష పదవికి రాజీనామా చేస్తానని సంచలన ప్రకటన చేయడం వెనక కారణం అదేనా? తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యవహారాల ఇన్చార్జ్ గా మాణిక్కం ఠాగూర్ ను పక్కన పెట్టటం కూడా అందుకు ఒక కారణమా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

Revanth Reddy is in Frustration. It is reported that there are strong reasons behind his resignation comments as TPCC chief, such as Manickam Tagore's dismissal and Mallikarjuna Kharge being in touch with seniors.