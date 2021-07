కౌశిక్ రెడ్డి వ్యవహారం ముందే తెలుసన్న రేవంత్ రెడ్డి .. లీగల్ నోటీసులు పంపిన మణిక్కం ఠాగూర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాజకీయాలలో కౌశిక్ రెడ్డి వ్యవహారం దుమారం రేపిన విషయం తెలిసిందే. హుజురాబాద్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు అయిన కౌశిక్ రెడ్డి టిఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి తనకు టికెట్ ఇస్తున్నట్లుగా మాట్లాడిన ఆడియో వైరల్ కావటంతో తెలంగాణ రాజకీయాల్లో దుమారం రేగింది. శరవేగంగా చోటుచేసుకున్న పరిణామాలలో భాగంగా కౌశిక్ రెడ్డికి కాంగ్రెస్ పార్టీ షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేయడం, ఆ వెనువెంటనే కౌశిక్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలపై ముఖ్యంగా రేవంత్ రెడ్డి, మణిక్కం ఠాగూర్ లపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేయడం తో పాటు రాజీనామా చేసి టిఆర్ఎస్ బాటపట్టారు.

English summary

AICC in-charge Manikkam Tagore has sent legal notices to Padi Koushik Reddy on the allegations made against him. He made it clear that he would file a defamation suit of Rs 1 crore and take legal action if he did not reply in writing. Revanth Reddy made sensational remarks that he already knew about the Koushik Reddy affair with TRS.