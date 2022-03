సింగరేణి ప్రమాద ఘటన: కొనసాగుతున్న రెస్క్యూ; సమగ్ర విచారణకు రేవంత్ రెడ్డి డిమాండ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సింగరేణి గనిలో సోమవారం చోటు చేసుకున్న ప్రమాద ఘటనపై తెలంగాణా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి విచారం వ్యక్తం చేశారు. సింగరేణి అధికారుల నిర్లక్ష్యమే ప్రమాదానికి కారణమని తెలంగాణ పిసిసి చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపణలు గుప్పించారు.ఈ ప్రమాదంపై సమగ్ర దర్యాప్తు జరిపించాలని కూడా రేవంత్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు.

English summary

Telangana PCC chief Revanth Reddy responded on the Singareni accident. Revanth Reddy demanded a comprehensive inquiry into the incident as it was due to the negligence of the authorities.