జగన్ తో కేసీఆర్ కుమ్మక్కు ; ప్రగతి భవన్ లో ఆ జీవో .. సీఎం జగన్ కు కేసీఆర్ గిఫ్ట్ : రేవంత్ సెన్సేషన్

కృష్ణా, గోదావరి నదీ యాజమాన్య బోర్డుల ఉమ్మడి సమావేశం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య రాజకీయ పార్టీలలో కొత్త చర్చకు కారణమవుతోంది. నిన్న కృష్ణా, గోదావరి నదీ యాజమాన్య బోర్డుల సమావేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా, తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కృష్ణానది యాజమాన్య బోర్డు వ్యవహరించిందని తెలంగాణ అధికారులు వాకౌట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇక దీనిపై టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేస్తూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Revanth Reddy alleged that Telangana Chief Minister KCR had surrendered to AP Chief Minister Jagan. That is why KCR did not even go to the Krishna River management Board meeting, he said. Speaking on the Krishna River Management Board meeting held yesterday in Hyderabad on the river waters dispute in the Telugu states, Revanth Reddy criticized KCR for mortgaged the rights of the people of Telangana . Revanth Reddy criticized KCR at Pragati Bhavan for making an G.O and giving it as a gift to Jagan to give an additional 11 TMC of water per day to AP.