టార్గెట్ కేసీఆర్: దూకుడు పెంచిన రేవంత్ రెడ్డి; బహుముఖ వ్యూహంతో బరిలోకి....తగ్గేదేలే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

రాష్ట్రంలో ముందస్తు ఎన్నికలు వచ్చే అవకాశం ఉంది అని జరుగుతున్న ప్రచారంతో, ముందస్తు ఎన్నికలు ఎప్పుడు వచ్చినా తాము సిద్ధంగా ఉన్నట్టు రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికే ప్రకటనలు చేస్తున్నారు. ఇక రానున్న ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఇప్పటి నుండే దూకుడుగా ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఒకపక్క అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీని, మరోపక్క బిజెపిని గందరగోళానికి గురి చేస్తూ రకరకాల ప్రకటనలు చేయడంతో పాటు, పార్టీని క్షేత్రస్థాయిలో బలోపేతం చేయడానికి వ్యూహాలు రచిస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో ఆపరేషన్ ఆకర్ష్ పేరుతో, ప్రత్యర్థి పార్టీల బలమైన నాయకులను కాంగ్రెస్ పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకునేలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు రేవంత్ రెడ్డి.

English summary

Revanth Reddy is moving forward with multifaceted strategy, a list of candidates in strong holding places has already been prepared and sent to the high command and operation attraction in weak places. The party is being strengthened at the field level.