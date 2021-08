రేవంత్ రెడ్డి వర్సెస్ మంత్రి మల్లారెడ్డి : విజయశాంతి సంచలనం; బీజేపీకి ఆయుధంగా మారిన రచ్చ !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ పీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి, తెలంగాణ మంత్రి మల్లారెడ్డి మధ్య జరుగుతున్న మాటల యుద్ధం ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డికి, మల్లారెడ్డికి మధ్య జరుగుతున్న పొలిటికల్ వార్ ఆసక్తికరంగా మారింది. మోతాదు పెంచి తిట్టుకుంటున్న నేతల తీరు ప్రజలను విస్మయానికి గురి చేస్తుంది. ఇక ఇదే సమయంలో బీజేపీకి ఇది ప్రస్తుతం ఆయుధంగా మారింది. అటు టిఆర్ఎస్ పార్టీని, ఇటు కాంగ్రెస్ పార్టీని టార్గెట్ చేయడానికి వీరిద్దరి మధ్య చోటు చేసుకున్న పరిణామాలు, నివ్వెర పోయేలా తిట్టుకుంటున్న తిట్లు అవకాశం కల్పించాయి.

కేసీఆర్ ప్రగతి, సాధికారతల పాట అందుకే.. అన్నీ ప్రగల్భాలే, నేను చెప్పిందే నిజమన్న విజయశాంతి

English summary

words war between TPCC chief Revanth Reddy and Telangana minister Mallareddy has now become a hot topic in the state of Telangana.it has now become a weapon for the BJP. Vijayashanti targeted TRS party and the Congress party with this.